شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهزم إنبى بثنائية معلول فى الوقت القاتل "+90" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح الأهلى في تحقيق فوز غالى وثمين على إنبى بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد المقاولون العرب في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الـ15 للدورى.

تقدم مصطفى شلبى لإنبى في الدقيقة 76، وتعادل على معلول في الدقيقة 94 من عمر اللقاء من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، وفى الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء استطاع نفس اللاعب من إحراز هدف الفوز ليرتفع رصيد المارد الأحمر إلى 37 نقطة وما زال في المركز الثالث بالدورى، بينما تجمد رصيد إنبى عند 24 نقطة في المركز التاسع بالدورى.

تشكيل الفريقين

تشكيل الأهلي ضم كلا من: محمد الشناوي في حراسة المرمى، وكريم فؤاد ومحمد هاني ورامى ربيعة وعلى معلول فى الدفاع وأحمد نبيل كوكا ومحمد مجدى أفشة وحسين الشحات وطاهر محمد فى الوسط، وصلاح محسن ومحمد شريف فى الهجوم.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي ومحمود متولي وحسام حسن ومحمود وحيد وبيرسي تاو وأحمد هعبد القادر ومحمد خليفة نصير ومحمد فخرى وزياد طارق.

وجاء تشكيل إنبى كالتالى: محمود جاد في حراسة المرمى، إبراهيم يحيى، خالد رضا، على فوزي، زياد كمال في الدفاع،مصطفى دويدار، صلاح ريكو، مصطفى شكشك، مصطفى شلبى، محمد إسماعيل في الوسط، وجون إيبوكا في الهجوم.

الشوط الأول

حاول لاعبو إنبى الضغط على الأهلى من أجل خطف هدف التقدم وإرباك خطة موسميانى المدير الفني للأهلى في الوقت الذى فشل فيه لاعبو الأهلى في بناء أي هجمة ولم تسنح لهم أي هجمة على مرمى محمود جاد حارس مرمى إنبى.

في الدقيقة 12 يرسل كريم فؤاد تمريرة طولية من منتصف الملعب لمحمد شريف مهاجم المارد الأحمر داخل منطقة الجزاء وشتتها محمود جاد بقبضة يده، بعدها بدقيقتين يسدد محمد مجدى أفشة كرة من على حدود منطقة الجزاء وتصدى لها الحارس محمود جاد ببراعة.

في الدقيقة 15 حاول لاعبو الأهلى الضغط على محمد الصباحى حكم اللقاء لإحتساب ركلة جزاء بداعي وجود لمسة يد على أحد مدافعي إنبي من داخل منطقة الجزاء إلا أن حكم اللقاء طالب باستمرار اللعب بعد اللجوء للفار .

تهدأ المباراة نسبيا ويحاول لاعبو إنبى بناء بعض الهجمات من أجل التخفيف على خط الدفاع بعد ضغط لاعبى الأهلى وخاصة من محمد مجدى أفشة الذى حاول بناء بعض الهجمات لثنائى الهجوم، وفى الدقيقة 24 يسدد مصطفى شلبى لاعب وسط إنبى كرة قوية من خارج منطقة الجزاء يتصدى لها محمد الشناوى حارس مرمى الأهلى بثبات.

في الدقيقة 28 يستلم مصطفى دويدار لاعب وسط إنبى الكرة قبل منطقة الجزاء ويطلق قذيفة قوية جدا تعلو المرمى قليلا ، بعدها يحتسب حكم اللقاء ضربة حرة للأهلى يلعبها أفشة في يد محمود جاد .

يضغط الأهلى بكل قوة في الربع ساعة الأخيرة من الشوط الأول بغية إحراز هدف التقدم قابله تألق من محمود جاد حارس إنبى، وفي الدقيقة 38 يضيع صلاح محسن اخطر هجمات الأهلى بعد انفراد كامل من كرة مباشرة لطاهر محمد طاهر داخل منطقة الجزاء يجد اللاعب نفسه أمام محمود جاد حارس إنبى ويضعها برعونة فوق المرمى وسط اندهاش الجميع .

في الدقيقة 42 يرسل أفشة كرة من ركلة ركنية للخلف تصل لعلي معلول الذي أرسل الكرة لداخل منطقة الجزاء وحولها رامي ربيعة برأسه ولكن مرت الكرة لخارج الملعب.

تمر الدقائق المتبقية من الشوط عبارة عن تمريرات قصيرة بين لاعبي الأهلي في منتصف الملعب في محاولة لإيجاد ثغرة في دفاع المنافس دون جدوى حتى اطلق حكم المباراة صافرته معلنا نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبى بين الفريقين .

الشوط الثانى

بدأ الشوط الثانى بهجوم من لاعبى الأهلى بغية إحراز هدف التقدم، وفى الدقيقة 46 سدد علي فوزي كرة من داخل منطقة الجزاء جهة اليمين ومرت فوق العارضة لخارج الملعب.

وفى الدقيقة 52 توغل كريم فؤاد داخل منطقة الجزاء من جهة اليمين ثم مرر الكرة أمام المرمى ولكن شتتها الدفاع قبل وصولها لمحمد شريف.

في الدقيقة 55 أرسل أفشة تمريرة رائعة لمحمد شريف داخل منطقة الجزاء وسدد شريف الكرة ولكن مرت بجوار القائم الأيسر لخارج الملعب، بعدها يشهر حكم اللقاء الكارت الأصفر في وجه زايد كمال لاعب إنبى، ثم كارت أصفر آخر لطاهر محمد طاهر لاعب الأهلى .

اجرى الفريقين عدة تغييرات في الربع ساعة الثانية من اللقاء حيث أخرج موسيمانى صلاح محسن وحل بدلا من احمد عبد القادر، بينما أجرى حلمى طولان المدير الفني لإنبى تغييرين بنزول كل من: مؤمن راضى ومصطفى جمال بدلا من زياد كمال وصلاح ريكو .

وفى الدقيقة 75 ومن ضربة حرة مباشرة يسدد مصطفى شلبى كرة قوية على يمين محمد الشناوى حارس الأهلى معلنا عن هدف التقدم للفريق البترولى .

أجرى الأهلى تغييراته بنزول بيرسى تاو بدلا من كريم فؤاد بعد إصابة الأخير، وفى الدقيقة 80 يلجأ حكم اللقاء لتقنية الفيديو للتأكد من وجود لمسة يد على محمد إسماعيل مدافع إنبى داخل منطقة الجزاء ويعود للملعب ويرفض احتسابها ركلة جزاء.

أجرى الأهلى تغييرين بنزول زياد طارق وحسام حسن بدلا من طاهر محمد طاهر ومحمد شريف غير الموفق، ثم أجرى إنبى تغييراته بنزول عبد الرحمن عماد بدلا من مصطفى شكشك، ومحمد شريف بدلا من مصطفى شلبى، وعمر عدلى بدلا من مصطفى دويدار .

ضغط الأهل في اللحظات الأخيرة حتى نجح التونسى على معلول من إحراز هدف التعادل في الدقيقة 94 من عمر اللقاء، ويشهر حكم اللقاء الكارت الأحمر لإبراهيم يحيي مدافع إنبى، بعدها وفى الدقيقة 97 ينجح على معلول من إحراز الهدف الثانى للأهلى ليحقق الفريق الأحمر أغلى ثلاث نقاط له في الدورى.