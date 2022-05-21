شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 21/ 5 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 21/ 5 / 2022، العديد من الأخبار المهمة وجاء أبرزها نفى أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي توقيع أشرف بن شرقي للأهلي، مؤكدا أنه غير صحيح بالمرة.

22 لاعبا فى قائمة الاتحاد السكندرى استعدادا لموقعة بيراميدز غدا

أعلن عماد النحاس، المدير الفنى لنادى الاتحاد السكندرى، قائمة الفريق للدخول فى معسكر مغلق بـ22 لاعباً بأحد فنادق الإسكندرية، استعدادا لمباراة بيراميدز فى الأسبوع العشرين من بطولة الدورى. أكد أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، أن ما يتردد بشأن توقيع أشرف بن شرقي للأهلي غير صحيح بالمرة، وأن كل ما تناوله البعض على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص انضمام اللاعب للأهلي مجرد اجتهاد غير موجود على أرض الواقع. أمير توفيق: الأهلي لم يوقع مع أشرف بن شرقي

فيريرا يعلن غدا قائمة الزمالك استعدادا لمواجهة أسوان