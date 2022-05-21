شكرا لقرائتكم خبر عن مدافع الطلائع يدخل حسابات إيهاب جلال قبل معسكر المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل مصطفى الزنارى، مدافع فريق طلائع الجيش، اهتمامات الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة إيهاب جلال بعد الأداء الجيد الذى يقدمه اللاعب بمباريات فريقه في بطولة الدورى المصرى الممتاز هذا الموسم .

وحضر إيهاب جلال، المدير الفنى لمنتخب مصر، وجهازه المعاون، مباراة الزمالك وطلائع الجيش فى الأسبوع الـ19 بالدورى التى أقيمت باستاد القاهرة الدولى وانتهت بفوز فريق الطلائع بهدف مقابل لا شىء ضمن خطة الجهاز الفنى لمتابعة جميع اللاعبين قبل المعسكر المقبل لمباراتى غينيا وإثيوبيا فى تصفيات أمم أفريقيا.

وينطلق معسكر منتخب مصر، بقيادة إيهاب جلال، يوم 30 مايو الجارى، واستجاب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" لطلب الاتحاد المصري بتعديل موعد مباراتي منتخب مصر أمام غينيا وإثيوبيا فى الجولتين الأولى والثانية للمجموعة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2023.

وبناءً على طلب الاتحاد المصري، قرر الكاف تعديل مواعيد مباريات الجولتين الأولى والثانية للمجموعة الرابعة بالتصفيات الأفريقية، وتقرر إقامة مباراتي منتخب مصر أمام غينيا وإثيوبيا يومي 5 و 9 يونيو المقبل بدلا من 2 و 6 من نفس الشهر كما كان مقررا.

ورفض الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" إقامة مباراة مصر وإثيوبيا على أى ملعب فى إثيوبيا بعد مخاطبة اتحاد الكرة للكاف ورفضه إقامة المباراة هناك.