شكرا لقرائتكم خبر عن حمدى الصافى: رحلة سيدات طائرة الأهلى لتونس شاقة.. والكابيتانو: التتويج هدفنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حمدى الصافى، المدير الفني للفريق الأول للكرة الطائرة للسيدات بالنادي الأهلي، أن الفريق على أتم استعداد للمشاركة فى بطولة أفريقيا للأندية التى تقام بتونس، وأن جميع اللاعبات فى حالة بدنية وفنية جيدة ويرغبن بقوة فى التتويج بلقب البطولة.

وأضاف الصافي، فى تصريحات للموقع الرسمي للأهلى، أن رحلة الفريق إلى تونس كانت شاقة بسبب طول مدة السفر، من القاهرة إلى تونس العاصمة، ثم إلى مدينة قليبية التى تستضيف البطولة، مشيرًا إلى أنه استعد لذلك بشكل جيد من خلال زيادة الحمل البدنى فى المعسكر المغلق الذى خاضه الفريق قبل السفر للمشاركة في البطولة.

وأشار الصافي إلى أن الفريق استفاد بشكل كبير من المران الأول له في تونس، خاصة فى حفظ أبعاد وأرضية الملعب الذي سيستضيف المباريات.

وأكد الصافي أن فوز فريق الرجال بالبطولة الأفريقية قبل أيام قليلة يضع ضغوطًا كبيرة على فريقه، لأنه أصبح مطالبًا بالفوز باللقب، كما أن الفرق التي ستشارك في البطولة لن تسمح بسهولة بتتويج الأهلي بلقبين في أقل من أسبوعين، وهو ما سيجعل الأمور في غاية الصعوبة، ولكنه شدد على ثقته الكبيرة في جميع لاعباته وقدرتهن على تقديم مستويات مميزة ومن ثم الفوز بلقب البطولة.

فيما أكدت نهلة سامح، كابتن الفريق الأول للكرة الطائرة للسيدات، أن لاعبات الأهلي لديهن رغبة قوية فى التتويج بلقب البطولة الأفريقية، مشيرة إلى أنهن استعددن بشكل قوي للمشاركة في البطولة منذ انتهاء بطولتي الدوري والكأس بفوز الأهلي بكل منهما.

وأشارت نهلة سامح إلى أن التتويج بلقب إفريقيا هو الهدف الرئيسي للاعبات الفريق منذ بداية الموسم، خاصة أن البطولة القارية هي البطولة المحببة دومًا لسيدات طائرة الأهلي.

وأوضحت أنها تتحدث مع زميلاتها باستمرار من أجلل التركيز بقوة في المباريات، وبذل أقصى مجهود لديهن من أجل حسم اللقب.