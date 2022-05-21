شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات إضافية لـ عبد الرحمن مجدى فى الإسماعيلى بفرمان حمزة الجمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض عبد الرحمن مجدي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، تدريبات خاصة على الكرات الثابتة فى المران الرئيسى الذى أقيم عصر أمس، الجمعة، استعدادًا لملاقاة البنك الأهلي بمسابقة الدوري العام.

ويتطلع الجهاز الفني للدراويش، بقيادة حمزة الجمل، لتنمية مهارات لاعبيه فى الجوانب الخططية لاسيما فى الركلات الثابتة باعتبارها أحد أهم الحلول لتسجيل الأهداف في شباك المنافسين.

ويخوض لاعبو الإسماعيلي المران الرئيسي اليوم تحضيراً للقاء البنك الأهلي غدًا الأحد على ملعبه بالإسماعيلية، فى إطار منافسات الأسبوع العشرين من عمر المسابقة المحلية.

ويسعى الإسماعيلي لحصد ثالث انتصاراته على التوالي من أجل التقدم تدريجياً بجدول ترتيب المسابقة خاصة وأن الفريق يحتل مركز لا يليق به على الإطلاق لإسعاد الجماهير التى تؤازره بشكل دائم من المدرجات.

جدير بالذكر أن الإسماعيلي قد استعاد جهود عبد الرحمن مجدي فى المباراة الماضية ضد سيراميكا حيث نجح فى تسجيل هدف تأكيد الإنتصار بعد مشاركته من مقاعد البدلاء خلال المواجهة التي انتهت لصالح الدراويش بثنائية نظيفة.