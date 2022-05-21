موعد مباراة ليفربول وولفرهامبتون الحاسمة.. والقناة الناقلة.. وموقف مشاركة صلاح.. والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يستضيف ليفربول، نظيره ولفرهامبتون، في الخامسة مساء غد الأحد، على ملعب آنفيلد، في الجولة الأخيرة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويدخل ليفربول اللقاء منتشيا بفوزه على ساوثهامبتون 2-1 في الجولة الماضية.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الأول بـ 90 نقطة، متفوقا على ليفربول الوصيف بفارق نقطة وحيدة، فيما يأتي ولفرهامبتون في المركز الثامن بـ51 نقطة.

وسيواجه السيتي في نفس التوقيت، أستون فيلا، ويحتاج أبناء جوارديولا للفوز لحسم اللقب بغض النظر عن نتيحة مباراة ليفربول وولفرهامبتون.

فيما يأمل ليفربول في تعثر السيتي أمام أستون فيلا، والفوز على ولفرهامبتون لتحقيق اللقب.

تشكيل ليفربول:

أعلن يورجن كلوب تعافي الثلاثي محمد صلاح وفان دايك وفابينو من الإصابة، ولكنه أكد أنه لن يغامر بهم، ومن المنتظر أن يبقيهم على مقاعد البدلاء.

وغاب صلاح عن مباراة ساوثهامبتون، الثلاثاء الماضي، خوفا من تفاقم الإصابة التي تعرض لها فى مباراة نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ضد تشيلسي.

وسيبدأ يورجن كلوب، المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أرنولد، ماتيب، كانوتيه، روبرتسون.

خط الوسط: كايتا، تياجو ألكانتارا، هندرسون.

خط الهجوم: دياز، ساديو ماني، جوتا.

القناة الناقلة:

تذاع المباراة حصريا عبر قناة beIN Sports HD Premium 2، بتعليق: رؤوف خليف.