أشرف بن شرقي يوقع للأهلي.. وإعلامي يكشف قيمة الصفقة

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

أثار المغربي أشرف بن شرقي لاعب الزمالك، حالة من الجدل بشأن أنباء تؤكد توقيعه للأهلي، في صفقة انتقال حر.

ومن المقرر أن ينتهي تعاقد بن شرقي مع الزمالك في الـ 30 من يونيو المقبل، ما يمنحه أحقية التوقيع لأى نادٍ منذ شهر يناير الماضي، وهو ما دفع مسئولي القلعة الحمراء للدخول فى مفاوضات مع اللاعب.

ووفقا لما نشره مهيب عبدالهادي، على حسابه بتويتر، فإن أشرف بن شرقي، أصبح لاعبا رسميا في صفوف النادي الأهلي خلال الميركاتو الصيفي المقبل، وقال: «رسميا. بن شرقي في الأهلي مقابل 1.5 مليون دولار في السنة، التوقيع تم».

من جانبها، أفادت صحيفة "اليوم السابع" بأن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالأهلى، عقد عدة جلسات مع أشرف بن شرقى، آخرها منذ أيام قليلة.

وأضافت الصحيفة أنه وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على كافة تفاصيل التعاقد بين الطرفين، مشيرة إلى أن النجم المغربي طلب تأجيل التوقيع النهائي لحين انتهاء مدة تعاقده بشكل رسمى مع القلعة البيضاء فى 30 من الشهر المقبل.

ولفتت الصحيفة إلى أنه بالرغم من توصل الأهلي لاتفاق نهائي مع بن شرقي، فقد أكد مصدر مقرب من النجم المغربي أن اللاعب يمتلك عرضًا من أحد أندية الدورى السعودى، وهو ما دفعه لتأجيل التوقيع لحين الوقوف على أفضل عرض.