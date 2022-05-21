الأهلي يهنئ نهضة بركان المغربي بالتتويج بلقب كأس الاتحاد الأفريقى

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القاهرة - سامية سيد - هنأ النادي الأهلي، فريق نهضة بركان المغربي، بالتتويج بلقب كأس الاتحاد الأفريقي “الكونفدرالية”، بعد الفوز على المنافس الجنوب إفريقي أورلاندو بايرتس بركلات الترجيح في نهائي البطولة الذي استضافه ملعب “غودسويل أكبابيو” الدولي في أويو بنيجيريا مساء الجمعة 20 مايو 2022.

وينتظر نهضة بركان فى مباراة السوبر الإفريقي الفائز من لقاء الأهلى والوداد المغربي فى نهائي دورى ابطال أفريقيا يوم 30 مايو الجارى.





توج فريق نهضة بركان المغربي بلقب كاس الكونفدرالية الإفريقية، للمرة الثانية فى تاريخه، بعد فوزه على نظيره فريق أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي بركلات الترجيح بنتيجة 5 -4، بعد نهاية الوقتين الأصلى والإضافى بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1 - 1، فى المباراة النهائية التى جمعتهما مساء الجمعة على ملعب "جودسويل أكبابيو" في مدينة أويو النيجيرية.

تقدم فريق نهضة بركان عن طريق يوسف الفحلى فى الدقيقة السابعة من الوقت الإضافى الأول عن طريق ركلة جزاء.

وتعادل فريق أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي فى الدقيقة 117، عن طريق اللاعب ثيمبينكوسي لورش، من تسديدة خدعت حارس الفريق المغربي، لتتجه المباراة إلى ركلات الترجيح.

ونجح نهضة بركان فى حسم المباراة بركلات الترجيح بنتيجة 5 - 4، بعدما أهدر فريق أورلاندو بايرتس ركلة جزاء.