شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يدخل معسكراً مغلقاً بالإسكندرية استعداداً للمصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق فيوتشر، بقيادة على ماهر المدير الفني للفريق، مرانه الأخير اليوم بمعسكره فى الإسكندرية استعداداً لمواجهة المصرى فى مباراة الجولة 20 من عمر مسابقة الدوري العام والتي يستضيفها استاد برج العرب بالإسكندرية، وكانت مباراة الدور الأول التى جمعت الفريقين قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

من جهته، طالب على ماهر، المدير الفني لفريق فيوتشر، نجوم الفريق ناصر ماهر وأحمد رفعت وأحمد عاطف بضرورة غلق ملف العروض المرتقبة لكل منهم، سواء من الأهلي أو الزمالك، والتركيز مع الفريق الفترة المقبلة.

وكان فيوتشر قد فاز فى مباراة الجولة الماضية على الاتحاد السكندري بنتيجة 4/3 في مباراة الجولة 19 من عمر مسابقة الدوري، فيما خسر المصري بهدفين مقابل هدف أمام سموحة.

ويحتل فيوتشر المركز الخامس بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 31 نقطة حصدها فيوتشر بعد خوض 18 مباراة، حيث فاز فيوتشر في 9 مباريات، وتعادل في 4 لثاءات وخسر 5 مباريات أخرى، وسجل لاعبو فيوتشر 32 هدفاً واستقبلت شباكهم 18 هدفاً أخر.