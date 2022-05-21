شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يسافر إلى الإسكندرية استعدادا لمواجهة الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسافر فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، إلى الإسكندرية، صباح اليوم، السبت، استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري في التاسعة من مساء الأحد على استاد الإسكندرية، في إطار مواجهات الجولة 20 من الدوري.

ومن المقرر أن يخوض بيراميدز مرانه الختامى فى الإسكندرية، على أن يستمر لحين موعد خوض اللقاء، وأعلن اليونانى تاكيس جونياس، المدير الفنى، عن قائمة الفريق التى ستتواجد فى المعسكر.

وضمت القائمة 21 لاعبا على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - مهدي سليمان

خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - محمد حمدي - أحمد فتحي - حسين السيد

خط الوسط: عمر جابر - إسلام عيسى - رمضان صبحي - نبيل دونجا - إبراهيم توريه - محمد صادق - هشام محمد - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - إبراهيم عادل - محمود صابر

خط الهجوم: فخري لاكاي - فخر الدين بن يوسف