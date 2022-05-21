شكرا لقرائتكم خبر عن نكشف سر سفر طارق حامد وغيابه عن تدريب الزمالك منذ مواجهة الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

لم ينتظم طارق حامد، لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية لفريقه، منذ أن خاض الفريق مواجهة طلائع الجيش، يوم الثلاثاء الماضي، بالجولة التاسعة عشرة، وانتهت بفوز الطلائع بهدف دون رد.

وكشف مصدر مسئول بالقلعة البيضاء، إن طارق حامد حصل علي إذن من أجل السفر إلي ألمانيا أو اسبانيا حتي يجري بعض الفحوصات الطبية علي ركبته، وهو الأمر الذي أدي لغياب اللاعب عن التدريبات الجماعية منذ انتهاء الفريق من مواجهة الطلائع.

وغاب طارق حامد عن صفوف الزمالك فى مواجهة طلائع الجيش، بسبب حصول اللاعب على البطاقة الصفراء الثالثة خلال مواجهة إنبى، ليتم ايقافه عن المشاركة بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وكان من المنتظر أن يعود طارق حامد لتدعيم خط وسط فريقه فى مواجهة أسوان المقرر له يوم الإثنين المقبل باستاد المقاولون العرب في نصف نهائي كأس مصر للموسم الماضي، إلا إن سفر اللاعب وغيابه عن التدريب سيمنع تواجده ضمن قائمة المباراة.