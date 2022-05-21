شكرا لقرائتكم خبر عن عبد المنصف: لن أذهب لمباراة بيراميدز .. والجمهور يدعى مجاملة النحاس لى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد عبد المنصف، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى، إنه لن يذهب إلى مباراة بيراميدز المقرر لها بعد غدٍ الأحد على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة 20 من عمر مسابقة الدورى العام.

وأضاف عبد المنصف، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنه فضل عدم التواجد نهائيا في المباراة تجنبا لوجود ضغط على اللاعبين أو الجهاز من المدرج سواء بالسب أو الهجوم، خصوصا أن هذه الأجواء لن تساهم في تحسين النتائج.

وأوضح عبد المنصف أن جمهور الاتحاد السكندرى يركز معه ويدعى أنه السبب في الخسارة ويهاجم الجهاز الفني بسببه ويتهمه بمجاملته لافتا إلى أنه يعمل كل ما بوسعه في الملعب ولم يقصر بقطرة عرق واحدة مع الفريق السكندرى.

وفى سياق متصل قال منصف: "أرغب فى رفع الحرج عن الجهاز وإبعاد الضغوط عن اللاعبين لما أتعرض لهجوم شرس من بعض الجماهير والتى تريد أن تحملني فقط النتائج السلبية مؤخرا، بعقلية اللاعبين الكبار قررت أن أتحمل جزءا من الهزيمة وأعطى الفرصة لزملائى اللاعبين لخوض اللقاء في أجواء هادئة".

وحول الحديث عن تحطيم الأرقام القياسية أكد محمد عبد المنصف أن هذا الكلام عار تماما من الصحة، موضحا: "ولو لدي الرغبة لعدد من اللقاءات من الممكن القيام بها فى أى ناد آخر، والجميع يعلم مدى حبي لنادي الاتحاد وجماهيره وأننى كنت أمتلك العديد من العروض ولكن فضلت سيد البلد، وبكل روح جميلة أنا أساند الجهاز الفنى واللاعبين وأتمنى تحقيق الفوز وإسعاد الجماهير".

وتابع أوسة: "أنا متواجد مع الفريق لنهاية الموسم وأتمنى تحقيق الفوز والعودة لمكانته الطبيعية لزعيم الثغر، لإسعاد الجماهير الوافية وأقدر غضب الجماهير وخوفها وحزنها على الفريق وأتمنى التوفيق للجميع".

وقدم النحاس الشكر لمنصف على الروح الجميلة وقال: "اللاعب الكبير هو من يضحي بنفسه من أجل زملائه"، وتمنى عودة منصف سريعا للدفاع عن عرين سيد البلد، وأوضح أن كرة القدم فى بعض الأوقات تكون فى عدم توفيق ولكن مع الإصرار والتعب والجهد من الممكن عودة الأمور لطبيعتها سريعا.