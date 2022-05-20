شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدوري المصري قبل انطلاق مباريات الجولة 20 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق غداً، السبت، مباريات الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز بإقامة ثلاث مواجهات، تجمع إيسترن كومبانى مع سموحة وطلائع الجيش مع المقاولون العرب، وفى التاسعة مساءً تقام المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة عشرة بين الأهلى وإنبى باستاد المقاولون العرب.

جدول ترتيب الدوري المصرى قبل مباريات الجولة 20 للمسابقة

الزمالك - 41 نقطة

بيراميدز - 39 نقطة

الأهلي - 34 نقطة

سموحة - 33 نقطة

فيوتشر - 31 نقطة

مواعيد مباريات الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز

السبت

إيسترن كومبانى & سموحة..4 عصراً

طلائع الجيش & المقاولون العرب..6.30 مساءً

إنبى & الأهلى..9 مساءً ( مؤجلة من الاسبوع الـ15)

الأحد

الإسماعيلى & البنك الأهلى ..4 عصراً

المصرى البورسعيدى & فيوتشر..6.30 مساءً

سيراميكا & مصر المقاصة..6.30 مساءً

الاتحاد السكندري & بيراميدز..9 مساءً

الاثنين

فاركو & الجونة..6.30 مساءً

القنوات الناقلة لمباريات الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.