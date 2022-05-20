الامارات | إطلاق البوابة الإلكترونية لسباق القفال 31

شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق البوابة الإلكترونية لسباق القفال 31 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق نادي دبي الدولي للرياضات البحرية البوابة الإلكترونية الخاصة بالنسخة رقم 31 من سباق القفال للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، والذي يقام بدعم ورعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، خلال الفترة من 27 إلى 29 الجاري.

وقال النادي في بيان أمس: «تتضمن البوابة الإلكترونية كل المعلومات المتعلقة بالسباق، إضافة إلى رابط التسجيل لملاك ونواخذة السفن والمحامل المشاركة، لاستيفاء كل المتطلبات، وتسجيل البحارة والأطقم والقطع البحرية التي سترافق كل سفينة خلال مراحل السباق، حيث باشر الموقع استقبال الطلبات من أجل اعتماد القائمة النهائية وإعلان المشاركين».

وأضاف: «سينطلق النواخذة والملاك والبحارة المشاركين في الحدث نحو جزيرة صير بونعير بعد توجه قافلة النادي، وحسب توجيهات اللجنة المنظمة قبل الموعد المحدد لبدء السباق بيوم، لاستكمال إجراءات فحص السلامة هناك، وتسلم أجهزة التتبع الخاصة بنظام الرؤية الافتراضية تمهيداً لبداية السباق».

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