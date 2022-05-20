الامارات | «الدوس هكسلي» و«ناتشورال ورلد» يطلبان بشعار «غودولفين» لقب «كوكد هات ستيكس» البريطاني

شكرا لقرائتكم خبر عن «الدوس هكسلي» و«ناتشورال ورلد» يطلبان بشعار «غودولفين» لقب «كوكد هات ستيكس» البريطاني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينشد المهران «الدوس هكسلي» و«ناتشورال ورلد» المملوكين لـ«غودولفين»، لقب سباق «كوكد هات ستيكس»، الذي ينطلق اليوم على مضمار «غودوود» البريطاني العريق، ويجري لمسافة 2200 متر عشبي.

ويتجه المهران المنتجان محلياً إلى «غودوود»، على خلفية خوض كل منهما مشاركتين في عالم السباقات، بعدما حقق «الدوس هكسلي» بإشراف المدربين جون وثيدي غوسدن الفوز في مشاركته الأولى بعالم السباقات مارس الماضي، بانتصاره بفارق 6.5 أطوال عن أقرب منافسيه في سباق مضمار «كمبتون بارك»، قبل أن يتبعه بمركز الوصيف في سباق أقيم أبريل الماضي، ضمن حفل «مهرجان كريفين» على مضمار نيوماركت العريق.

بدوره، استهل المهر«ناتشورال ورلد» بإشراف المدرب شارلي آبلبي، أبريل الماضي مسيرته بالفوز في سباق للخيول المبتدئة على مضمار «نيوبري»، قبل أن يحتل في مشاركته الأخيرة قبل أسبوعين، المركز الثالث في سباق ضمن فئة «ليستد» أقيم على مضمار «لينغفيلد».

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