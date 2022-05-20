اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليوم

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الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نهائي كأس الاتحاد الإفريقي

بيراتس - نهضة بركان 23:00

- بيتيس 23:00

فاليكانو - ليفانتي 23:00

تورينو - روما 22:45

الدوري التركي

أنطاليا سبور - غلطة سراي 21:00

الدوري المغربي

برشيد - الجيش 20:30

الدوري الجزائري

بسكرة - بارادو 20:00

الاتحاد - القسنطيني 21:00

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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