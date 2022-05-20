الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نهائي كأس الاتحاد الإفريقي
بيراتس - نهضة بركان 23:00
ريال مدريد - بيتيس 23:00
فاليكانو - ليفانتي 23:00
تورينو - روما 22:45
الدوري التركي
أنطاليا سبور - غلطة سراي 21:00
الدوري المغربي
برشيد - الجيش 20:30
الدوري الجزائري
بسكرة - بارادو 20:00
الاتحاد - القسنطيني 21:00
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