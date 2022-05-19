شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يغلق ملف البنك ويبدأ دراسة إنبى قبل مواجهة السبت فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني ملف صفحة مباراة البنك التى أقيمت أمس ، الأربعاء، في الدوري الممتاز ويبدأ الفريق اليوم الاستعداد لمواجهة إنبي المقرر لها السبت المقبل في بطولة الدوري الممتاز.

ويتطلع الجهاز الفني لتجهيز لاعبيه جيداً من الناحية البدنية والذهنية لضغط المباريات الشديد محلياً هذه الفترة حيث لعب المارد الأحمر أمس أمام البنك ثم سيلعب مع أنبي السبت المقبل بعدها يلعب مع إيسترن كومباني الأربعاء المقبل ثم يخوض التحدي الأصعب بمواجهة الوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وجه الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب النادى الأهلى تحذيرا شديد اللهجة للمغربى بدر بانون مدافع فريقه، بضرورة إبلاغه فورا حال شعوره بأى تعب عقب أداء التدريبات التدريجية وعدم إخفاء ذلك الأمر للاطلاع على تطورات حالته أولا بأول.

واستقر الجهاز الطبى للنادى الأهلى على خضوع بدر بانون لفحوصات طبية جديدة، للتعرف على مستجدات حالة اللاعب، لاسيما بعد السماح له بأداء تمرين العجلة تمهيداً لخوضه التدريبات بشكل تدريجى خلال المرحلة المقبلة.

وابتعد بدر بانون عن المشاركة مع الأهلى منذ إصابته بفيروس كورونا خلال تواجده مع منتخب المغرب فى أمم أفريقيا، ليعانى من توابع إصابته بالفيروس، حيث يخضع اللاعب فى الفترة الأخيرة لفحوصات طبية على القلب والرئتين للاطمئنان عليه بشكل كامل قبل عودته إلى الملاعب.

الأسد المغربى تم تنصيبه ملكاً على قلوب الأهلاوية، ليس فى قدراته الدفاعية فقط وتأمين خط الظهر، بل العقل الكروى الذى يتمتع به فى قطع الكرات وتمريرها لبداية الهجمات، وكذلك دوره الهجومى المميز خاصة فى التسديدات وركلات الجزاء التى تفوق فيها على غيره.

وشارك بدر بانون فى 50 مباراة مع الأهلى بكل البطولات ونجح فى تسجيل أربعة أهداف وصنع هدف، وتوج بدر بانون مع المارد الأحمر ببطولة دورى أبطال أفريقيا بجانب السوبر الأفريقى مرتين، وكأس مصر وبرونزية كأس العالم للأندية.