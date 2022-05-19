آينتراخت فرانكفورت يتوّج بلقب الدوري الأوروبي على حساب رينجرز بركلات الترجيح

الشارقة - اميمة ياسر -

توّج آينتراخت فرانكفورت الألماني بلقب الدوري الأوروبي لكرة القدم "يوروبا ليج"، مساء الأربعاء، وذلك بعد فوزه على فريق جلاسكو رينجرز الاسكتلندي بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، بعد التعادل الإيجابي في الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة 1-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب ”رامون سانشيس بيزخوان“ في مدينة إشبيلية الإسبانية.

وبهذه اللقب يكون فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني قد حقق لقبه الأوروبي الأول منذ 42 عاماً بتتويجه بلقب الدوري الأوروبي لكرة القدم ”يوروبا ليج“.

تقدم رينجرز في النتيجة عن طريق جو أريبو في الدقيقة 57، عندما استغل انزلاق المدافع توتا وانفرد بالمرمى ليسدد داخل الشباك.

وأدرك الفريق الألماني التعادل عن طريق رفائيل بوري الذي وصل إلى تمريرة فيليب كوستيتش العرضية ليضعها في المرمى في الدقيقة 70.

وسجل رفائيل بوري ركلة الترجيح الحاسمة بعدما تصدى زميله الحارس كيفن تراب لركلة من آرون رامسي.

وبهذا اللقب سيشارك أينتراخت في دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل رغم احتلاله المركز 11 في الدوري الألماني.

ومن المقرر أن يلعب الفريق الألماني في كأس السوبر الأوروبي ضد ريال مدريد الإسباني أو ليفربول الإنجليزي.