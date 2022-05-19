الامارات | فرانكفورت يحرز لقب الدوري الاوروبي.. يحاول منذ 42 عاما

شكرا لقرائتكم خبر عن فرانكفورت يحرز لقب الدوري الاوروبي.. يحاول منذ 42 عاما والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق أينتراخت فرانكفورت الألماني لقبه الأوروبي الاول منذ 42 عاماً بتتويجه بلقب الدوري الأوروبي لكرة القدم "يوروبا ليغ" بعد فوزه على غلاسكو رينجرز الاسكتلندي 5-4 بركلات الترجيح (1-1 بعد التمديد)، في النهائي الذي أقيم على ملعب "رامون سانشيس بيسخوان" في مدينة إشبيلية الإسبانية.

وتقدم الفريق الاسكتلندي عبر النيجيري جو أريبو (57)، فيما عادل الكولومبي رافايل سانتوس بورّيه لـ"النسور" (69) الذي سجل بدوره ركلة الترجيح الحاسمة ليتوج فرانكفورت بلقبه القاري الثاني بعد أول في المسابقة ذاتها عام 1980 (تحت مسمّى كأس الاتحاد).

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