شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 18 /5 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد حصاد الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 18 /5 / 2022، العديد من الأخبار المهمة والتي يأتي على رأسها تتجه النية داخل الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة البرتغالي جيسوالدو فيريرا، لاستبعاد بعض اللاعبين من التشكيل الأساسي خلال المباريات المقبلة بعد تدهور مستوى بعض اللاعبين مما ادي لتدهور نتائج الفريق.

الأهلى يرفض هدايا الزمالك ويكتفى بالتعادل السلبى أمام البنك الأهلى

نجح فريق البنك الأهلى في فرض التعادل السلبى أمام الأهلى في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد المقاولون العرب ضمن فاعليات الجولة الـ19 للدورى ليرتفع رصيد المارد الاحمر إلى 34 نقطة ومازال فى المركز الثالث ، بينما ارتفع رصيد البنك الأهلى إلى 25 نقطة فى المركز الثامن .

فيريرا يعقد جلسة مع لاعبى الزمالك وتدريبات استشفائية للأساسيين