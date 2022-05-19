شكرا لقرائتكم خبر عن الزنفلى: خالد جلال طالبنا باستغلال نقاط ضعف الأهلى.. وسعيد بالتعادل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب محمود الزنفلي، حارس مرمى البنك الأهلي، عن سعادته بتعادل فريقه مع الأهلي بدون أهداف في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ19 من عمر الدوري، مؤكدا أن خالد جلال المدير الفني طالبنا على مدار الأسبوع الماضي باستغلال نقاط ضعف الأهلى.

وقال محمود الزنفلى في تصريحات لبرنامج مساء أون تايم على قناة أون تايم سبورت: "خالد جلال طالبنا باللعب ولعبنا 8 مباريات متتالية بدون هزيمة وهذه المباراة التاسعة".

وتابع حارس مرمى البنك الأهلي: "كلام عاصم صلاح كابتن الفريق والجهاز الفني بضرورة الخروج بنتيجة إيجابية كان حافزا كبيرا للاعبين ولو لم نفز علينا ألا نخسر وهو ما حققنا".

وشدد الزنفلى: "هاجمنا الأهلي ولم نهابه واللاعبين كانوا رجالا ونفذنا تعليمات خالد جلال وتمكننا من الوصول إلى مرمى الأهلي كثيرا من خلال تدربنا عليها كثيرا"، وأضاف: "أشكر الله على الخروج بنتيجة إيجابية أمام الأهلي وهدفنا الفوز في كل المباريات والإدارة توفر كل الدعم للاعبين".