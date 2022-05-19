شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال: البنك الأهلي أعاد اكتشافى.. وهذه حقيقة تدريبى للمنتخب الأولمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد خالد جلال، المدير الفني لفريق البنك الأهلي، أن فريقه لعب بشكل منظم في المباراة من بدايتها أمام النادي الأهلي. وأضاف جلال في تصريحات تليفزيونية، أنه تحدث مع اللاعبين قبل المباراة بأنه يجب الضغط على النادي الأهلي من بداية المباراة.

وأوضح جلال أن الاستحواذ كان للنادي الأهلي، ولكن هناك العديد من فريق البنك أضاعوا فرص سهلة كانت كافية بأن تنهي المباراة لصالحنا.

وأردف: "هناك أكثر من خطة لعب اعتمد عليها وفقا لطريقة لعب المنافس"، لافتًا إلى أن فريق البنك الأهلي أعاد اكتشافي مرة أخرى.

وواصل المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي، أن تدريب المنتخب الأولمبي شرف لأي مدرب، لافتًا إلى أنها فرصة كبيرة لأي مدرب، مؤكدا أنه حتى الآن لم يتم الحديث معه بشكل رسمي من جانب أعضاء اتحاد الكرة. وأوضح المدير الفني لفريق البنك الأهلي أن عقده مع فريقه الحالي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، مشددًا على أن حديث عن تدريب المنتخب الأولمبي سيكون مع إدارة فريق البنك. ويعتبر خالد جلال، ضمن المرشحين بقوة من أجل تدريب المنتخب الأولمبي في الفترة المقبلة، خلفًا لشوقي غريب الذي تم توجيه الشكر له.

ونجح فريق البنك الأهلى في فرض التعادل السلبى أمام الأهلى في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد المقاولون العرب ضمن فاعليات الجولة الـ19 للدورى ليرتفع رصيد المارد الاحمر إلى 34 نقطة وما زال فى المركز الثالث، بينما ارتفع رصيد البنك الأهلى إلى 25 نقطة فى المركز الثامن .

بهذه النتيجة، واصل فريق الزمالك تصدره لجدول ترتيب الدورى المصرى بعد مباراة الأهلى والبنك الأهلى اليوم الأربعاء 18-5-2022 برصيد 41 نقطة يليه بيراميدز في المركز الثانى برصيد 39 نقطة ثم الأهلى ثالثا برصيد 34 نقطة.

وتصدر الزمالك جدول ترتيب الدورى بعد خوضه 19 مباراة وحل بيراميدز في المركز الثانى بعد لعب 18 لقاء بينما خاض فريق الأهلى 15 مباراة فقط لانشغاله بمنافسات بطولة دورى أبطال أفريقيا التي وصول فيها إلى النهائي لملاقاة الوداد.