رسميًا.. الأهلي يُرسل شكوى ملعب نهائي أفريقيا إلى المحكمة الرياضية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

أعلن النادي الأهلي، مساء اليوم الثلاثاء، عن قيام الوفد القانوني للنادي بتسليم الشكوى التي تقدم بها القلعة الحمراء إلى المحكمة الرياضية الدولية بشأن أزمة ملعب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال الأهلي عبر موقعه الرسمي إنه تم تسليم شكوى النادي للمحكمة الرياضية بخصوص قرار «كاف» غير المحايد، والذي جاء فيه إقامة المباراة النهائية لدوري رابطة الأبطال في ملعب بعينه للعام الثاني على التوالي، ومنح أحد طرفي المباراة أفضلية اللعب على ملعبه ووسط جماهيره.

وأضاف أن الوفد القانوني للنادي قام بسداد الرسوم المالية الخاصة بالشكوى كاملة، والتأكيد على طلبات النادي، إما بالبت في الموضوع وإرساء العدالة وإقامة المباراة المشار إليها في ملعب محايد، أو تأجيل المباراة لحين البت في الشكوى، خاصة وأن الأهلي قدم كل المستندات التي تؤكد عدالة موقفه.

وأعلن كاف أن المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والوداد ستقام على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء في المغرب يوم الإثنين الموافق 30 مايو.