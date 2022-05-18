الهزيمة الثانية على التوالي.. الزمالك يسقط أمام طلائع الجيش في الدوري المصري

الشارقة - اميمة ياسر -

تلقى الزمالك هزيمته الثانية على التوالي، وذلك بعد خسارته أمام فريق طلائع الجيش بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ 19 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

أحرز هدف المباراة الوحيد اللاعب فيكتوري في الدقيقة 70 من زمن اللقاء، بعد هجمة مرتدة متقنة، بتمريرة من أحمد سمير التي وضعت فيكتوري في وضعية الانفراد، ليسدد على يسار عواد.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد طلائع الجيش إلى 26 نقطة محتلًا المركز الثامن بعد تحقيق فوزه السادس هذا الموسم.

وفي الوقت ذاته يتلقى الزمالك الخسارة الرابعة ليتجمد رصيده عند النقطة 41 محتلًا المركز الأول في سلم ترتيب الدوري.

ودخل الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

محمد عواد في حراسة المرمى.

في الدفاع: محمد عبد الغني ومحمود حمدي الونش وأحمد فتوح وحمزة المثلوثي.

في الوسط: محمد أشرف روقا وإمام عاشور ويوسف أوباما وعبدالله جمعة وأحمد سيد زيزو.

في الهجوم: عمر السعيد.

فيما بدأ فريق طلائع الجيش المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: رجب شعبان وعلى الفيل وعمر السيسي وأحمد عبد الرحمن

خط الوسط: محمد جابر وأحمد سمير ومحمد ناصف ومهند مصطفى وفيكتوريه

خط الهجوم: مصطفى عوض