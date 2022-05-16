مصدر يكشف لمصراوي تفاصيل شكوى الأهلي للمحكمة الرياضية بسبب أزمة ملعب النهائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: عبد الحكيم طه

قررت إدارة الأهلي التقدم اليوم بشكوى عاجلة للمحكمة الرياضية الدولية، تطلب فيها إلغاء قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بإقامة نهائي دوري أبطال أفريقيا في نفس الملعب للعام الثاني على التوالي، وعدم توفير العدالة وتكافؤ الفرص.

وكان "كاف" أعلن في وقت سابق إقامة نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والوداد البيضاوي المغربي على مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء في المغرب، يوم 30 مايو الحالي.

وكانت إدارة الأهلي قد قررت، بعد اجتماع طارئ، خوض النهائي على أي ملعب داخل القارة، انطلاقا من قيمة النادي وتاريخه التي لا تعترف بالابتعاد أو الانسحاب، مع اللجوء للمحكمة الرياضية الدولية أيا كانت النتائج.

وقام المجلس بتشكيل لجنة لإدارة الأزمة برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي ومعه مصطفي مراد فهمي نائب رئيس شركة الكرة وحسام غالي عضو مجلس إدارة النادي وسعد شلبي المدير التنفيذي للنادي وعمرو شاهين المدير التنفيذي لشركة الكرة، بخلاف ما تراه من شخصيات ينضم إليها.

وعلم مراسل الخليج 365 أنه ولأول مرة لا يعتمد الأهلي علي محاميه السويسري مونتيري في القضايا الخارجية سواء لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أو المحكمة الرياضية.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي إن هناك مكتب قانوني متخصص في تلك النوعية من القضايا تم الإتفاق معه فعليا، وتسلم كافة الأوراق وقام بدراستها على مدار الأيام القليلة الماضية، وسوف يتقدم اليوم بشكوى عاجلة للمحكمة الرياضية الدولية.

وأضاف المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته: "يتضمن ملف الشكوى الذي يتقدم به الأهلي قرار المكتب التنفيذي للكاف بإقامة نهائي دوري الأبطال من مباراة واحدة على ملعب محايد، والذي صدر في 2019، بجانب مراسلات كاف لاتحاد الكرة المصري والعكس، وموعد إعلان كاف لاستضافة الاتحاد المغربي للنهائي، بعد وضوح الرؤية في أطراف المربع الذهبي وظهورها قرب تأهل فرق بعينها للنهائي مما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة والحيادية".

وكان "كاف" أعلن موعد ومكان النهائي بعد انتهاء مرحلة الذهاب في الدور نصف النهائي، والتي شهدت فوز الأهلي (4-0) على وفاق سطيف الجزائري، وتغلب الوداد على بترو أتلتيكو الأنجولي (3-1).

وأوضح المصدر أن الشكوى ستتضمن أيضا احتمالية منح "كاف" حق إقامة نهائي دوري الأبطال لنفس الملعب للعام الثالث على التوالي، حيث كان من الممكن إقامتها في 2020 بمركب محمد الخامس حال تأهل الوداد والرجاء قبل أن يخسرا أمام الأهلي والزمالك لتقام المباراة حينها في القاهرة، ثم تم إقامة نهائي 2021 في الدار البيضاء بين الأهلي وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي.

وشدد أن هناك ملف كامل أعده عمرو شاهين، المدير التنفيذي لشركة الكرة، دخل ضمن تفاصيل وأوراق الشكوى بعد أن تم عرضه في الاجتماع المشترك لمجلس الإدارة وشركة الكرة بالأهلي أمس، ويتضمن جميع الأزمات والمشاكل التي تعرض لها النادي في السنوات الأخيرة وبوقائع بعينها من بينها الظلم التحكيمي بجانب تضارب المواعيد الذي حدث في النسخة الماضية من كأس العالم للأندية في الإمارات مع موعد بطولة أمم أفريقيا بالكاميرون، مما حرم "المارد الأحمر" من بعض لاعبيه في المونديال، وكذلك إدراج موعد نهائي دوري الأبطال الأفريقي في وقت الأجندة الدولية الخاصة بالمنتخبات والتي تبدأ من يوم 30 مايو الجاري.