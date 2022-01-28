الامارات | «ديزرت كلاسيك للغولف» تتصدر الأحداث الرياضية في دبي هذا الأسبوع

شكرا لقرائتكم خبر عن «ديزرت كلاسيك للغولف» تتصدر الأحداث الرياضية في دبي هذا الأسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتصدر بطولة «دبي ديزرت كلاسيك» للغولف التي تقام في نادي الإمارات للغولف، قائمة الفعاليات الرياضية التي تشهدها دبي خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالية. ويشارك في البطولة نخبة من أبرز نجوم العالم. ويستضيف مجمع حمدان الرياضي بطولة «أبيكس» للسباحة، كما تقام بطولة «إتش إس بي سي» للرغبي للشباب في ملعب ذا سيفنس اليوم وغداً، وبطولة الإمارات للألعاب المائية على شاطئ الشروق غداً، وينطلق سباق «ديزرت بالم إكس كونتري» للجري في نادي ومنتجع «ديزرت بالم» بمنطقة ورسان، كما تستضيف جزر ديرة بطولة ترايثلون جزيرة ديرة للسباحة والجري والدراجات الهوائية، وأيضاً سباق «جاينت» للدواثلون.

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