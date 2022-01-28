الامارات | فحص فني وتسجيل المشاركين اليوم في «الإمارات للدراجات المائية»

شكرا لقرائتكم خبر عن فحص فني وتسجيل المشاركين اليوم في «الإمارات للدراجات المائية» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يشهد، اليوم، سباق دبي الدولي للدراجات المائية - الجولة الأولى من بطولة الإمارات 2022 - الذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية غداً في شاطئ الشروق، إجراء الفحص الفني على الدراجات المشاركة في مقر النادي، تمهيداً للانطلاقة المرتقبة.

ويسبق عملية الفحص الفني، تأكيد تسجيل المشاركين بعد إبراز الأوراق المطلوبة وفحص مسحة الأنف.

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