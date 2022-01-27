الدرندلي يكشف قيمة مكافأة لاعبي منتخب مصر عقب الفوز على كوت ديفوار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة، أن الاتحاد قرر صرف مكافأت استثنائية للاعبي المنتخب لتصل إلى ألف دولار، مشيراً إلى أن الأمر تم تضخيمه من قبل الجماهير.

وتأهل منتخب مصر إلى ربع نهائي كأس أمم أفريقيا بعد الفوز على كوت ديفوار بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة (5-4).

وقال الدرندلي في تصريحات لقناة "اون تايم سبورتس1": "اطلعنا على اللائحة ورأينا أن أخر مكافأة حصل اللاعبون عليها كانت ٥٠٠ دولار، فقررنا رفع المكافأة إلى ألف دولار".

واختتم: "لا أعرف سبب هجوم الناس بسبب ذلك الأمر وتم تضخيم الأمر بشكل كبير، وطالما هناك أداء ونتيجة لماذا لا نقوم بذلك؟.. نريد أن نقدم كل شيء ممكن للاعبين".