ملف الأربعاء.. كل ماتريد معرفته عن مباراة مصر والمغرب.. وطبيعة إصابة الشناوي وحمدي فتحي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

زوار الخليج 365 نستعرض في السطور التالية أبرز أحداث يوم الأربعاء:

ضياء السيد: اللاعبون يشعرون بالمسؤولية.. وكيروش مدرب كبير

أشرف صبحي: مكالمة صلاح وزملائه معي كانت مبشرة

مصدر لمصراوي: الأهلي يقترب من حسم موقف موسيماني

الأهلي يعلن قائمته لمواجهة سموحة في كأس الرابطة

رسميا.. فيوتشر أول المتأهلين لنصف نهائي كأس الرابطة

مصدر يوضح لمصراوي سبب تغيير ملعب مباراة الأهلي وسموحة بكأس الرابطة

"3 مهاجمين".. تشكيل كوت ديفوار المتوقع ضد منتخب مصر

مصدر يكشف لمصراوي.. كيف يفكر موسيماني في تدعيم الدفاع؟

"انسوا كل شيء".. أول تصريح من الشناوي وأبو جبل عقب مباراة كوت ديفوار

مصر تتجنب شبح سيناريو لم يتكرر منذ 37 عامًا أمام كوت ديفوار

منتخب مصر يقهر كوت ديفوار بركلات الجزاء ويتأهل لربع نهائي أمم أفريقيا

"خلفية وضامة".. منتخب مصر يكشف طبيعة إصابة الشناوي وحمدي فتحي

"ديربي عربي".. موعد ومكان مباراة مصر والمغرب في أمم أفريقيا