أشرف صبحي: مكالمة صلاح وزملائه معي كانت مبشرة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

قال وزير الرياضة، أشرف صبحي، إنه على تواصل مع بعثة المنتخب المتواجدة في الكاميرون خلال منافسات النسخة الجارية من كأس أمم أفريقيا.

وأضاف صبحي، خلال مداخلة ببرنامج "أوضة اللبس":"مكالمة صلاح لي وزملائه قبل مباراة كوت ديفوار كانت مبشرة ومن البطولة العربية وهناك روحًا بين اللاعبين والفريق أصبح إذا استقبل هدفًا يعود ويفوز".

وفاز المنتخب الوطني بركلات الترجيح أمام نظيره كوت ديفوار بنتيجة 5-4 بعد انتهاء المباراة التي جمعتهما مساء يوم أمس الأربعاء في شوطيها الأصليين والإضافيين بالتعادل السلبي.

وتابع وزير الرياضة:"النقد الفني طبيعي ولكن يجب أن نكون داعمين لابناءنا فلدينا مباراتين مهمتين مع منتخب السنغال وهو منتخب ليس بالقليل وكلنا داعمون للمنتخب نعم ننقد السلبي ولكن نقول الإيجابي".

وأتم صبحي تصريحاته بقوله:"مكاسب اليوم كثيرة للمنتخب وبداية سعيدة لحلم نسير خلفه ونقف وراءه ولن نرى سوى الأحمر والأبيض والأسود.. علم مصر".