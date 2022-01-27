النني: أشكر زملائي على مساعدتي.. وأثبتنا للعالم أننا فريق كبير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد محمد النني لاعب منتخب مصر، أن المنتخب الوطني أثبت أنه فريق كبير، ووجه الشكر لزملائه في المنتخب على مساعدته للفوز بجائزة رجل مباراة كوت ديفوار.

وتأهل منتخب مصر إلى ربع نهائي كأس أمم أفريقيا بعد الفوز على كوت ديفوار بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة (5-4).

وقال النني في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "أمر جيد أن يتم تشجيعنا بواسطة الجماهير الكاميرونية، وقدمنا ما علينا في جميع المباريات وأدائنا يتحسن من مباراة لأخرى، واستطعنا أن نثبت للعالم بأجمعه أننا فريق كبير، وجمهور مصر عظيم".

واختتم النني: "ألعب في نادي رائع وكبير ومن أفضل الأندية في العالم وساعد في تطوير مستواي، ولكننا نتحدث اليوم على منتخب مصر الذي أنا فخور بلاعبيه وقمنا بفعل كل شيء في المباراة وساعدوني لكي أفوز بجائزة أفضل لاعب في المباراة والفوز بالمباراة".