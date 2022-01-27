"انسوا كل شيء".. أول تصريح من الشناوي وأبو جبل عقب مباراة كوت ديفوار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سيد عمر:

صرح محمد أبو جبل حارس مرمى المنتخب المصري، بأن كل عنصر في الفريق يدفع نفسه ليكون الأفضل، موضحًا أن من يشارك يقدم أفضل ما لديه، من أجل تحقيق أفضل النتائج في كأس الأمم الأفريقية.

وقال أبو جبل عقب الفوز على كوت ديفوار بركلات الترجيح: "الحمد لله حتى آخر لحظة نركز في مشوارنا بالبطولة".

وتابع: "حدثت في مباراة ليبيا (تصفيات كأس العالم) أن أصيب الشناوي والحمد لله تمكنت من التعامل مع الهجمات والكرات التي وصلت لي".

وأضاف: "كلنا نتدرب بشكل جيد، وندفع نفسنا في التمرين أن يكون حارس يكون أفضل من الآخر، صبحي وجاد أيضا إذا لعبوا سيكونوا على نفس مستوى الكفاءة".

وشارك محمد أبو جبل كبديل لمحمد الشناوي بعدما أصيب الأخير قبل نهائي الوقت الأصلي لمباراة كوت ديفوار بدقائق.

أما محمد الشناوي فقال: "أشكر أبو جبل والكابتن عصام الحضري وصبحي وجاد، نحن نلعب باسم مصر، من يلعب في الملعب يؤدي ما عليه، كلنا أخوه والناس يجب أن يعلموا بهذا".

واختتم قائلًا: "أهم شيء أن تكون نيتنا صافية، انسوا كل شيء نحن في منتخب مصر".