الامارات | إشبيلية يخطف صفقة مهمة من برشلونة

شكرا لقرائتكم خبر عن إشبيلية يخطف صفقة مهمة من برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتقل المهاجم الفرنسي أنتوني مارسيال من مانشستر يونايتد الإنجليزي، إلى إشبيلية الإسباني على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر، بحسب ما أعلن الناديان أمس في محاولة لإعادة انعاش مسيرته.

في المقابل، يأمل إشبيلية في تعزيز قدراته الهجومية خلال منافسته على لقب الدوري الإسباني حيث يحتل المركز الثاني راهناً، بفارق أربع نقاط عن ريال مدريد.

وكان اللاعب البالغ 26 عاماً قد أبلغ مدربه الألماني رالف رانغنيك رغبته بالرحيل، لعدم حصوله على الفرصة المناسبة في ملعب "أولد ترافورد". ونجح إشبيلية في التفوق على برشلونة الذي كان راغبا بشدة في التعاقد مع اللاعب، قبل أن يغير وجهته إلى النادي الأندلسي.

واتهم رانغنيك بعدها اللاعب برفض السفر لخوض مباراة أستون فيلا مطلع الشهر الجاري، فيما دحض اللاعب هذا الأمر. وظهر كبديل للمرة الأولى تحت اشراف رانغنيك ضد وست هام الأسبوع الماضي وساهم بهدف الفوز الذي سجله ماركوس راشفورد، وذلك بعد تعرضه لبعض صافرات الاستهجان من جماهير يونايتد لدى دخوله.

قال رانغنيك السبت "هو لاعب رائع، أحد أفضل مهاجمي البرميرليغ، لكننا نملك لاعبين آخرين في هذا المركز. هو يرغب بالرحيل".

وكان مارسيال أحد أبرز اللاعبين الصاعدين في أوروبا عندما استقدمه يونايتد كمراهق في عام 2015 من موناكو.

بعد موسم أوّل واعد تحت اشراف الهولندي لويس فان غال، عانى الفرنسي لاقناع البرتغالي جوزيه مورينيو خلال موسمين مع الفريق الأحمر.

أعاده المدرب النروجي أولي غونار سولشاير إلى الواجهة، فعرف موسماً مميزاً عام 2020 عندما سجل 23 هدفاً.

لكن اصابة قوية في ركبته أبعدته عن النصف الثاني من الموسم الماضي، فتراجع بديلاً خلف البرتغالي كريستيانو رونالدو، الأوروغوياني إدينسون كافاني والشاب جايدون سانشو.

سجّل مرة يتيمة في 11 مباراة هذا الموسم، لكنه قد يشكل هدية كبيرة لفريق المدرب خولين لوبيتيغي بحال استعاد شهيته التهديفية. وعانى الفريق الأندلسي من اصابات كثيرة في صفوفه، بينها هدافه في الموسم الماضي المغربي يوسف النصيري المشارك راهناً مع منتخب بلاده في كأس أمم إفريقيا.

وإشبيلية من المرشحين أيضاً للقب الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، خصوصاً أن النهائي سيقام على ملعبه رامون سانشيس بيسخوان في مايو. كما يأمل مارسيال في أن يعزّز هذا الانتقال آماله باللعب مع المنتخب الفرنسي في كأس العالم 2022 في قطر حيث سيدافع عن لقبه.

ونظراً لاصابته بركبته، غاب عن تشكيلة "الديوك" التي شاركت في كأس أوروبا الصيف الماضي، كما غاب في نوفمبر الماضي عن تشكيلة المدرب ديدييه ديشان الذي يملك خيارات هجومية رائعة مع كيليان مبابي، كريم بنزيمة وأنطوان غريزمان، بالاضافة إلى كينغسلي كومان وعثمان ديمبيليه.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news