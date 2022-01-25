الامارات | طواف الشارقة الدولي للدراجات ينطلق 28 الجاري من الممزر

شكرا لقرائتكم خبر عن طواف الشارقة الدولي للدراجات ينطلق 28 الجاري من الممزر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مجلس الشارقة الرياضي عن تفاصيل النسخة السابعة من طواف الشارقة الدولي للدراجات الذي يقام برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، خلال الفترة من 28 يناير حتى 1 فبراير 2022 في مختلف مناطق الإمارة، وبمشاركة 144 دراجاً يمثلون 24 فريقاً ومنتخباً من 16 دولة، إضافة إلى تنظيم طواف الشباب ويشارك فيه ستة فرق من أندية الدولة وبتواجد 36 دراجاً.

وأكد مدير الطواف ياسر الدوخي، أن الحدث العائد بعد غياب كبير بسبب تفشي فيروس كورونا سيكون من أبرز الأحداث التي تقام هذا العام، واستعدت اللجنة المنظمة جيداً حيث يملك الطواف مكانة رياضية خاصة في أجندة أحداث مجلس الشارقة الرياضي منذ انطلاقته في 2012.

وقال الدوخي لـ «الإمارات اليوم»: «لأول مرة في طواف الشارقة الدولي يتم تنظيم طواف للشباب للفردي والفرق تحت 16، 17، 18 سنة، من أربع مراحل ولمسافة إجمالية تبلغ 238 كم، كما تم تنظيم سباق خاص لأصحاب الهمم يسبق انطلاقة المرحلة الأولى للطواف يوم 28 يناير الجاري».

وأضاف: «الطواف في نسخته السابعة سيكون من خمس مراحل رئيسة، إضافة إلى مراحل خاصة للسرعة، والمسافة الإجمالية 500 كم تقريباً، وتنوعت المراحل ما بين الانطلاقة يوم 28 يناير في الممزر بالشارقة، ثم تتنوع الأماكن في بقية المراحل من اتحاد كلباء إلى استراحة السحب وسد الرفيصة بخورفكان، وهو ما يعطي للسباق رونقاً خاصاً لكثرة الأماكن الطبيعية والمناظر الخلابة».

كما تم الكشف عن قمصان السباق للطواف، وأكد الدوخي أنه لأول مرة يتم إشراك فرق الهواة ضمن مراحل الطواف، وبإمكان أي لاعب أن يفوز رسمياً، وهذا لم يكن موجوداً من قبل حيث كان يتم تنظيم سباق خاص للهواة ولكن الآن من الممكن لأي دراج مشارك أن يفوز في إحدى مراحل الطواف.

• 144 دراجاً من 16 دولة يتنافسون في 5 مراحل رئيسة في النسخة السابعة.

مراحل طواف الشارقة الدولي السابع

■ المرحلة الأولى «الممزر» لمسافة 8.8 كم.. 28 يناير 2022.

■ المرحلة الثانية «المدينة الجامعية» 96 كم.. 29 يناير 2022.

■ المرحلة الثالثة «استراحة السحب» 108 كم.. 30 يناير 2022.

■ المرحلة الرابعة «واحة البدير» 123 كم.. 31 يناير 2022.

■ المرحلة الخامسة «سد الرفيصة» 103 كم.. 1 فبراير.

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