الامارات | رمسة ملاعب

شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استغناء

يعتزم أحد أندية دوري أدنوك للمحترفين الاستغناء عن خدمات لاعبه الأجنبي الذي تم التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وإعادة قيد اللاعب الأجنبي الذي حل مكانه في قائمة الفريق، بسبب ضعف مستوى اللاعب في الفترة التي لعبها بقميص هذا النادي.

غارديم

بدأ اسم مدرب الهلال السعودي المُقال، البرتغالي ليوناردو غارديم، يتردد في أوساط أحد الأندية الكبيرة، والذي بدأ يشعر بحاجة الفريق الأول للتغيير الفني، إذ يتردد أن النادي كلف أحد الوسطاء بالتواصل مع المدرب لمعرفة مطالبه كافة لقبول المهمة.

كابتن

فتح تجاهل النادي الكبير لتجديد عقد قائد الفريق الأول لكرة القدم، الباب حول الشائعات والأقاويل، بأن مسيرة هذا اللاعب ستنتهي بنهاية هذا الموسم، خصوصاً أن الإدارة بادرت في الأيام الماضية بتمديد عقد أكثر من لاعب مواطن دون أن يكون «الكابتن» من بينهم.

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