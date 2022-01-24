شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح ينشر صورة برفقة تريزيجية والشناوي وشوقي من داخل الجيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، صورة من استعداداته لمواجهة كوت ديفوار في اللقاء الذي يجمع المنتخبين في تمام السادسة مساء الأربعاء المقبل بثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية المقامة بالكاميرون.

وظهر محمد صلاح في صالة الجيم برفقة تريزيجية ومحمد شوقي مدرب المنتخب ومحمد الشناوي حارس عرين الفراعنة.



محمد صلاح



صلاح

وفى سياق متصل، أكد حازم إمام، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أنه سيسافر الأربعاء المقبل للكاميرون لدعم منتخب مصر فى لقاء كوت ديفوار بدور الـ16 لأمم أفريقيا بالكاميرون.

وقال حازم، "عدت من رحلة عمل فى الخارج وسوف أجتمع مع مسؤولي اتحاد الكرة غدا قبل السفر الأربعاء لدعم المنتخب فى مباراة كوت ديفوار".

وتطرق حازم للحديث عن موقف اتحاد الكرة من تسريب عقد البرتغال كارلوس كيروش، مدرب المنتخب، قائلا، "من الواجب احترام بنود أى تعاقد والتعامل باحترافية في كل الأمور".

واختتم قائلا، "بعد ما حدث لن يتحدث مستقبلا أى مسؤول في الأمور التعاقدية سوى من خلال القنوات الشرعية".