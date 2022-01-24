شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الإسماعيلي يعدد مكاسب ودية بورفؤاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أشرف خضر، المدرب العام للإسماعيلي، أن الجهاز الفني للفريق استفاد من التجربة الودية أمام بورفؤاد، بعد الاطمئنان على مدى جاهزية اللاعبين البدلاء.

وقال خضر، في تصريحات له، إن المباراة كانت مفيدة لبعض اللاعبين العائدين من الإصابة بجانب تجهيز البعض الآخر الذين لم يشاركوا في لقاء البنك الأهلي الأخير.

وفاز الإسماعيلي على بورفؤاد بهدفين مقابل هدفًا في المباراة التى أقيمت عصر الأحد على ملعبه بالإسماعيلية، ضمن الاستعداد للمباراة المقبلة أمام المقاولون العرب بكأس رابطة الأندية المحترفة.

وأضاف ”خضر”، أن الفترة الحالية ستشهد معالجة بعض الأخطاء التي يقع فيها اللاعبون، خاصة فقدان حالة التركيز فى آخر المباريات مثلما حدث في مباراتي الأهلي والبنك الأهلي.

وأوضح أن الصفقات الجديدة ستكون إضافة قوية للفريق وليس من الطبيعى التسرع في الحكم عليهم إلا بعد الانسجام والتفاهم مع زملائهم.

وسيحل الدراويش ضيفًا على أولاد ذئاب الجبل يوم الخميس المقبل على ملعب الجبل الأخضر بالقاهرة، في رابع جولات المجموعة الثانية بكأس الرابطة والتي يتصدرها الفريق برصيد 5 نقاط.