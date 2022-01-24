شكرا لقرائتكم خبر عن الجزار يقترب من العودة للتدريبات الجماعية مع المصري وحمودي يواصل التأهيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور مجدي الألفي، طبيب الفريق الأول للكرة بالنادي المصري، أن أسامة الجزار، لاعب المصري ومنتخب مصر الأوليمبي، قد اقترب من العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق، بعدما أوشك برنامجه التأهيلي لعلاجه من إصابته بالتهاب شديد في عضلات الحوض، مؤكدًا أن حالة اللاعب تتحسن يومًا بعد يوم، مشيرًا أن اللاعب سيبدأ في ممارسة تدريبات العدو الخفيف وبعض التدريبات الخفيفة قبل الانتظام في التدريبات الجماعية للفريق خلال الأيام القليلة المقبلة.

من ناحية أخرى، واصل أحمد حمودي، نجم خط وسط الفريق الأول للكرة بالنادي المصري، برنامجه التأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق، بقيادة الدكتور مجدي الألفي، وذلك لعلاجه من إصابته بالتهاب في وتر إكيلس استلزم حصوله على راحة لأيام قبل خضوعه لبرنامج علاجي دوائي وتأهيلي على مدار الأيام الماضية.

هذا وقد أبدى الدكتور مجدي الألفي، طبيب الفريق، رضاه عن تقدم حالة اللاعب، مؤكدًا أنه بإمكانه العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية مع الفريق خلال الأيام القليلة المقبلة.