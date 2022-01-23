سراج الدين يمثل الأهلي في المؤتمر الدولي للمنشآت الرياضية بـ«دبي»

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس إدارة النادي الأهلي على سفر المهندس محمد سراج الدين، عضو المجلس، ليكون متحدثًا رئيسيًّا في المؤتمر الدولي للمنشآت الرياضية الذي يقام في الإمارات العربية يوم 26 يناير الجاري، والذي تشارك فيه أكبر أندية العالم، من بينها مانشستر سيتي الإنجليزي، وموناكو الفرنسي، ورابطتا الدوريين الإسباني والإماراتي للمحترفين.

وتلقى الأهلي دعوة لحضور المؤتمر وإدراج مشروعات النادي الإنشائية الحالية والمستقبلية ضمن جدول الأعمال، وعرض رؤية كاملة عن تاريخ النادي الأهلي ووضعه التسويقي ومشروعات النادي الأهلي الإنشائية في الفروع المختلفة، وما قامت به شركة النادي الأهلي للمنشآت الرياضية في الفترة الماضية، بالإضافة إلى مشروع استاد النادي الأهلي.

ويعد مؤتمر Coliseum أحد المؤتمرات الكبرى الذي يقام سنويا في قارات مختلفة، ونسخة 2022 تستضيفها دبي يوم 26 يناير الجاري في أحد أكبر الملاعب الرياضية.

ويتم خلاله عرض تصورات الأندية العالمية لمنشآتها الرياضية وملاعبها، سواء الحالية أو التصورات والمشروعات المستقبلية، بحضور كبرى الشركات العالمية في مجالات التصميم والإنشاء والتسويق والإدارة للمنشآت الرياضية والملاعب، بهدف التواصل بين الأندية والشركات في مجال تنفيذ وتطوير وتسويق الاستادات والمنشآت الرياضية.