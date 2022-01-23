أخضر المبارزة الخامس عالميا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حقق المنتخب السعودي للمبارزة المركز الخامس في منافسات كأس العالم للشباب تحت 21 عاما لسلاح الابيه (فرق)، التي اختتمت في العاصمة البحرينية المنامة أمس.

وجاء تحقيق المركز بعد الفوز على المنتخب الكويتي بنتيجة 45 / 29، إذ مثل الأخضر حسين الطويل وعمر العكاس وأحمد الفيحاني وعبدالكريم الحليفي، بإشراف المدير الفني للمنتخب محمد فؤاد، وقبلها تجاوز منتخب بيلاروسيا بنتيجة 45 / 44، وذلك في التصنيف من الخامس إلى الثامن، في حين خسر من المنتخب الفرنسي المصنف رقم 3 في البطولة، بنتيجة 31 / 45.

من جهته أكد رئيس الاتحاد السعودي للعبة حمد الصبان، أن تحقيق المركز الخامس في كأس العالم كأفضل منتخب آسيوي يعد مؤشرا جيدا لتطور الأداء وتحقيق الأهداف المرسومة من الاتحاد والاستراتيجية ومؤشرات الأداء في اللجنة الأولمبية والبارالمبية العربية السعودية.

وبين أن المركز الخامس ليس طموح المبارزة السعودية، خاصة بعد الانقطاع الطويل عن المشاركات الدولية، وسيظهر بشكل أفضل في بطولة العالم للناشئين والشباب القادمة في مدينة دبي الإماراتية.