بعد التأخر بهدفين.. ريال مدريد يتعادل مع إلتشي في اللحظات الأخيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عز الكلاوي:

تعادل ريال مدريد مع إلتشي 2-2، في المباراة التي جمعت بينهما على ستاد سانتياجو برنابيو ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري الإسباني.

ووصل ريال مدريد للنقطة 50، في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، فيما وصل إلتشي للنقطة 23، في المركز الخامس عشر.

افتتح التهديف لوكاس بويه لإلتشي في الدقيقة 43، وأضاف بيري ميلا الهدف الثاني في الدقيقة 76، وجاء هدف الريال الأول عن طريق لوكا مودريتش في الدقيقة 82، قبل أن يعادل النتيجة ميليتاو في الدقيقة 92.

وكان تشكيل ريال مدريد، كورتوا، ميندي، ميليتاو، ألابا، فاسكيز، كروس، كاسيميرو، مودريتش، فينيسيوس، بنزيما، هازارد

ملخص المباراة:

استطاع ريال مدريد السيطرة على مجريات اللقاء منذ البداية، وسط تراجع كبير من إلتشي الذي اعتمد على الكرات الطويلة خلف المدافعين.

جاءت أول فرص ريال مدريد بعد انطلق جونيور فاسكيز في الدقيقة 11 من الجهة اليسرى، ونجح في المرور من الدفاع لينفرد تمامًا بالمرمى وسدد الكرة، ولكن تصدى لها حارس المرمى.

شهدت الدقيقة 27 فرصة ضائعة من ريال مدريد بعد كرة طويلة من كاسميرو، انفرد بها كريم بنزيما بالمرمى وسدد الكرة ولكن الحارس يتألق ويتصدى للكرة.

واصل ريال مدريد الضغط، حتى حصل الملكي على ركلة جزاء عن طريق فينيسيوس في الدقيقة 32، سددها كريم بنزيما خارج المرمى تمامًا، ليضيع فرصة التقدم.

وعلى عكس سير المباراة، استطاع إلتشي من دخول المباراة بقوة، في الدقيقة 43، بعد عرضية نجح لوكاس بويه برأسية رائعة لتسجيل الهدف الأول في المباراة، قبل نهاية الشوط الأول.

في بداية الشوط الثاني سقط هازارد في منطقة جزاء إلتشي، ليعلن حكم المباراة ركلة جزاء لريال مدريد، ولكن استدعاه حكم تقنية الفيديو "فار" ليعود مرة آخرى ويلغي ركلة الجزاء.

واصل ريال مدريد محاولاته من أجل تعديل النتيجة، ولكن استطاع بيري ميلا لاعب إلتشي من تجسل الهدف الثاني في الدقيقة 76، من تسديدة قوية.

لم يمر الكثير حتى حصل ريال مدريد على ركلة جزاء في الدقيقة 82، نجح لوكا مودريتش من خلالها تسجيل الهدف الأول للملكي.

استمر ريال مدريد في ضغطه، حتى استطاع ميليتاو في الدقيقة 92 من تسجيل هدف التعادل برأسية رائعة، لتنتهي المباراة بالتعادل 2-2.