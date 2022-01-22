تشافي: أنسو فاتي "مصدوم" من تعرضه لإصابة جديدة وقد يخضع لجراحة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 يناير 2022

الخليج 365- متابعات

قال تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، اليوم السبت، إن المهاجم أنسو فاتي يشعر بالصدمة بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال الخسارة 3-2 أمام أتليتيك بلباو في دور الـ 16 لكأس ملك إسبانيا لكرة القدم، والنادي سيقرر قريبًا، ما إذا كان بحاجة للخضوع لجراحة.



وشارك الدولي الإسباني، البالغ من العمر 19 عامًا، بديلًا في الشوط الثاني من مباراة، الخميس الماضي، في دور الستة عشر لكأس الملك، حيث كان يحاول العودة للمباريات بعد غيابه لمدة شهرين لكنه بكى بعد تعرضه لإصابة جديدة، واضطر لمغادرة الملعب.