مشاهدة ديربي الغضب.. بث مباشر مباراة ميلان وإنتر ميلان في الدوري الإيطالي 2022-2023

محمد بن مسعود - الدمام - بث مباشر مباراة ميلان وإنتر ميلان في الدوري الإيطالي، يستضيف نادي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان في «ديربي الغضب» مساء اليوم السبت 3 سبتمبر، نظيره نادي إنتر ميلان ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي في الموسم الحالي من بطولة الكالتشيو 2022-2023.

بث مباشر مباراة ميلان وإنتر ميلان في الدوري الإيطالي 2022-2023

ويحتضن معلب «سان سيرو» مباراة القمة بين إي سي ميلان وإنتر ميلان في «ديربي الغضب»، ضمن مباريات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الإيطالي، ومن خلال بث مباشر مباراة ميلان وإنتر ميلان يمكن مشاهدة مباراة «ديربي الغضب».

مشاهدة ديربي الغضب

ويقدم موقع «المناطق»، خدمة المشاهدة الفورية لجميع المباريات في مختلف الدوريات العالمية والعربية، ومن المقرر أن يبدأ بث مباشر مباراة ميلان وإنتر ميلان في الدوري الإيطالي بالتزامن مع صافرة الحكم، ويمكن مشاهدة «ديربي الغضب» من خلال موقع المناطق.

ترتيب إي سي ميلان في الدوري الإيطالي

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إي سي ميلان، صاحب الأرض، يسعى حامل اللقب في التغلب على الغريم التلقيدي إنتر ميلان، من أجل إبعاده عن صراع الصدارة، بالإضافة إلى السعي قدومًا نحو الصدارة، والحفاظ على اللقب مرة أخرى، ويحتل إي سي ميلان في المركز السادس برصيد 8 نقاط.

تشكيل ميلان المتوقع في «ديربي الغضب»

في حراسة المرمى: مينيان

في خط الدفاع: ثيو هيرنانديز- توموري- كالولو- كالابريا

في خط الوسط: بن ناصر- براهيم دياز «ديكاتيرلي»- تونالي.

في خط الهجوم: لياو- جيرو- ميسياس «سلميركز».

ترتيب إنتر ميلان في الدوري الإيطالي

وفي الجانب الآخر، يسعى إنتر ميلان من أجل التغلب على ميلان في «ديربي الغضب»، بعد حرمانه من التتويج باللقب الدوري الإيطالي، لذا يسعى للفوز للتحقيق العديد من النتائج الإيجابية حال تحقيق الفوز، والاقتراب من مراكز الصدارة، ويحتل إنتر ميلان المركز الثالث برصيد 9 نقاط.

تشكيل إنتر ميلان المتوقع في «ديربي الغضب»

في حراسة المرمى: هاندانوفيتش

في خط الدفاع: ديماركو – دي فري – سكرينيار

في خط الوسط: دومفريس- باريلا- بروزوفيتش – تشالهان أوجلو- دارميان

في خط الهجوم: لاوتارو مارتينيز- لوكاكو.

موعد مباراة إي سي ميلان وإنتر ميلان

وتنطلق صافرة مباراة ديربي الغضب بين إي سي ميلان وإنتر ميلان في تمام الساعة السابعة بتوقيت مكة المكرمة، ويمكن مشاهدة مباراة ميلان وإنتر ميلان، عبر بوابة المناطق.

القنوات الناقلة لمباراة ميلان وإنتر ميلان ديربي الغضب

ويمكن لعشاق ديربي الغضب والكاتشيو مشاهدة مباراة إي سي ميلان وإنتر ميلان، عبر مجموعة قنوات أبو ظبي الرياضية، الناقل الحصري والوحيد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.