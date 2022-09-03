محمد بن مسعود - الدمام - بث مباشر مباراة ريال مدريد وريال بيتس، يواجه الفريق الأول لكرة الفدم بنادي ريال مدريد، نظيره ريال بيتس مساء اليوم السبت 3سبتمبر، في الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإسباني موسم 2022-2023.

بث مباشر مباراة ريال مدريد وريال بيتس في الدوري الإسباني 2022-2023

ويحتضن ملعب «سانتياجو برنابيو» القمة المرتقبة بين متصدري الدوري الإسباني في الموسم الجالي ريال مدريد وريال بيتس، في قمة الجولة الرابعة من الدوري الإسباني، حيث يمكن لعشاق الدوري الإسباني مشاهدة بث مباشر مباراة ريال وريال بتيس عبر بوابة المناطق تزامنًا مع بداية المباراة.

ويقدم موقع «المناطق»، خدمة بث مباشر مباراة ريال مدريد وريال بتيس في الدوري الإسباني لمشاهدة المباراة في موعدها المحددة لحظة بلحظة.

ريال مدريد لفض شراكة الصدارة

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ريال مدريد، صاحب الأرض، يعلب المباراة الأولى له هذا الموسم على ملعب «سانتياجو برنابيو»، بعد ان خاض ثلاث مباريات في الدوري الإسباني خارج معلبه، حقق الفوز في جميعهم، ويسعى لفض الشراكة مع ريال بتيس الذي يتساوى معه في عدد النقاط برصيد 9 نقاط، في صدارة الدوري الإسباني.

التشكيل المتوقع لريال مدريد أمام ريال بتيس

ويسعى الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد في مواصلة نتائجه الإيجابية وتحقيق الفوز الرابع تواليًا من أجل الانفراد بالصدارة، ومن المتوقع أن يبدأ ريال مدريد اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، ألابا، ميندي.

خط الوسط: توني كروس، تشواميني، مودريتش.

خط الهجوم: فالفيردي، بنزيما، فينيسيوس جونيور.

ريال بتيس في محاولة للانفراد بالصدارة

وفي الجانب الآخر، ريال بتيس يسعى لمواصلة نتائجه القوية، وتحقيق الفوز على حامل اللقب في بطولة الدوري الإسباني من أجل الانفراد وفض الشراكة مع ريال مدريد، ورغم صعوبة المباراة بتيس يؤمن بحظوظه في الخروج بنتيجة إيجابية من مباراة ريال مدريد على ملعب «سانتياجو برنابيو».

موعد مباراة ريال مدريد وريال بتيس في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية مباراة ريال بتيس وريال مدريد في تمام الساعة الـ5:15 مساء بتوقيت مكة المكرمة، وسيتم بث مباشر لمشاهدة مباراة ريال ومدريد وريال بتيس على موع المناطق.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وريال بتيس

وتبث مباراة ريال مدريد وريال بتيس على مجموعة قنوات بي إن سبورتس الرياضية، الناقل الحصري والوحيد في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، ويمكن لعشاق الدوري الإنجليزي مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال بتيس بالتزامن مع صافرة البداية.