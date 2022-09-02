بث مباشر.. مباراة ضمك والخليج

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ متابعات

تنطلق بعد قليل مباراة ضمك والخليج، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، ضمن لقاءات الجولة الثانية من منافسات دروي روشن السعودي.

وتقدم صحيفة المناطق تغطية حية لمباراة ضمك والخليج بمجرد انطلاقها.

ويسعى فريق ضمك لمواصلة بدايته المثالية في الدوري، في لقاء اليوم الذي يستضيف فيه نظيره الخليج الصاعد حديثاً للدوري بعد نجاحه بتحقيق فوز ثمين خارج أرضه أمام الفيحاء في الجولة الماضية، في الوقت الذي خسر فيه الخليج مباراته أمام الهلال.

ويبدأ ضمك حقبة إدارية جديدة بعد نهاية ولاية صالح أبو نخاع ومجلس إدارته التي كانت فترة ذهبية بصعود الفريق لدوري المحترفين وبقائه لسنوات عدة وحلوله بالمركز الخامس في الموسم الماضي كأفضل المراكز التي احتلها الفريق في تاريخه، حيث سيتولى خالد آل مشعط، رئاسة النادي بعد تزكيته من الجمعية العمومية هذا الأسبوع.

ويتطلع فريق ضمك لتحقيق الفوز في مباراته الأولى التي تقام على أرضه وبين أنصاره وجماهيره؛ إذ تقام المواجهة على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بالمحالة بمدينة أبها.

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ويدرك فريق ضمك أهمية كسب النقاط الثلاث في مباراة الخليج، حيث سيحزم حقائبه في الأسبوع المقبل لخوض لقاء صعب أمام النصر في مرسول بارك قبل أن يواجه التعاون بعدها خارج أرضه، وذلك قبل فترة التوقف الأولى التي تعقب الجولة الرابعة.

ويملك الكرواتي دوماغوج أنتوليتش، لاعب فريق ضمك، معنويات عالية بعدما نجح بتدوين اسمه كأول مُسجل للأهداف في الموسم الجديد بعدما نجح بتسجيل هدف فريقه ضمك في شباك الفيحاء خلال المواجهة التي جمعت بينهما على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

ولم يجرِ ضمك أي تحركات في الفترة الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية بعد أن أنهى صفقاته بصورة مبكرة وبات جاهزاً لموسمه الجديد.

أما فريق الخليج الذي خسر مباراته أمام الهلال كما كان متوقعاً نظراً للفوارق الفنية بين الطرفين، فيسعى جاهداً للظهور بصورة مختلفة في الجولة الثانية من الدوري، خاصة بعدما أظهر نفسه بصورة إيجابية وجيدة خلال مباراة الهلال.

وعزز فريق الخليج صفوفه خلال الأيام التي أعقبت مواجهة الهلال بصفقات محلية، كان أبرزها خالد السميري من فريق الاتحاد، وحمد العبدان من الهلال، وهاني الصبياني من الأهلي، بالإضافة إلى المهاجم الألباني سوكول تسيكاليشي القادم من صفوف فريق قونيا سبور التركي.