أيتام خميس مشيط.. القصة الكاملة لحادثة هزأت الرأي العام السعودي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ أحمد حماد
حالة من الغضب، عبر عنها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول فيديوهات “تعنيف واعتداء” داخل دار التربية الاجتماعية بمحافظة خميس مشيط بمنطقة عسير.تحرك عاجل
سرعان ما تحركت إمارة عسير عقب تداول
واستجابت لدعوات المواطنين الذين طالبوا بسرعة فتح تحقيق في الواقعة، التي هزت الرأي العام، حيث تصدر هشتاق أيتام خميس مشيط، موقع تويتر.
#أمير_عسير يوجه بالتحقيق في حادثة دار التربية الاجتماعية ب #خميس_مشيط— صحيفة المناطق السعودية (@AlMnatiq) August 31, 2022
التفاصيل:https://t.co/Bp3nY3eG3H pic.twitter.com/0fvT28K6nJ
وأوضحت إمارة منطقة عسير، أنه إشارة إلى ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي لفيديوهات وصور تظهر حادثة داخل دار التربية الاجتماعية بمحافظة خميس مشيط في منطقة عسير، فإنه قد صدر توجيه الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، بتشكيل لجنة للوقوف على الحادثة، والتحقيق مع الأطراف كافة، وإحالة القضية لجهة الاختصاص.
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وصرح مصدر مسؤول في النيابة العامة بأنه بناء على ما تم رصده من مركز الرصد النيابي من محتويات معلوماتية “مقاطع فيديو”، تتضمن حادثة داخل دار التربية الاجتماعية بمحافظة خميس مشيط بمنطقة عسير، فقد أكد المصدر أن النيابة المختصة باشرت في وقت مبكر واقعة إتلاف المال العام في دار التربية الاجتماعية بمحافظة خميس مشيط، والقضية ما زالت قيد إجراءات التحقيق.
كما صرح المصدر بأنه على ضوء انتشار المحتوى المعلوماتي في وسائل التواصل الاجتماعي باشرت نيابة الجرائم المعلوماتية تحقيقاتها في المحتويات المتداولة.
وشدد المصدر على حرمة إيذاء المقبوض عليه جسدياً أو معنويّاً، وحظر معاملته معاملة مهينة للكرامة، مؤكدًا في الوقت ذاته على حماية المال العام من الجناية والاعتداء، وأن النيابة العامة ماضية في مباشرة إجراءاتها القضائية لحماية المجتمع وحفظ المال العام، ودورها العدلي في رعاية الضمانات المقررة للموقوفين.
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