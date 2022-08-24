اخبار دوليه – الجيش الأميركي: ضربنا منشآت للحرس الثوري في دير الزور

محمد بن مسعود - الدمام - بعد‭ ‬تحركات‭ ‬مشبوهة‭ ‬لميليشيات‭ ‬إيرانية،‭ ‬واستهداف‭ ‬قاعدة‭ ‬التنف‭ ‬بمسيرات‭ ‬‮«‬مجهولة‮»‬،‭ ‬أعلن‭ ‬الجيش‭ ‬الأميركي‭ ‬أنه‭ ‬نفذ‭ ‬أمس‭ ‬ضربة‭ ‬في‭ ‬دير‭ ‬الزور‭ ‬بسوريا‭ ‬استهدفت‭ ‬منشآت‭ ‬بنية‭ ‬تحتية‭ ‬تستخدمها‭ ‬جماعات‭ ‬تابعة‭ ‬للحرس‭ ‬الثوري‭ ‬الإيراني‭.‬

وأوضحت‭ ‬القيادة‭ ‬المركزية‭ ‬للجيش‭ ‬في‭ ‬بيان،‭ ‬اليوم‭ ‬الأربعاء،‭ ‬أن‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الضربات‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬حماية‭ ‬القوات‭ ‬الأميركية‭ ‬من‭ ‬هجمات‭ ‬الجماعات‭ ‬والميليشيات‭ ‬المدعومة‭ ‬من‭ ‬إيران،‭ ‬كالتي‭ ‬وقعت‭ ‬في‭ ‬15‭ ‬أغسطس‭ ‬الجاري‭.‬

كما‭ ‬شددت‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تلك‭ ‬الضربة‭ ‬كانت‭ ‬ضرورية‭ ‬لحماية‭ ‬الأفراد‭ ‬الأميركيين‭ ‬والدفاع‭ ‬عنهم،‭ ‬مضيفة‭ ‬أنها‭ ‬اتخذت‭ ‬الإجراء‭ ‬المناسب‭ ‬والضروري‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬مخاطر‭ ‬التصعيد،‭ ‬وتقليل‭ ‬احتمال‭ ‬وقوع‭ ‬إصابات‭.‬

باقون‭ ‬في‭ ‬سوريا

إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬أشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬أعطى‭ ‬توجيهاته‭ ‬لشن‭ ‬تلك‭ ‬الضربة،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬ردع‭ ‬وتعطيل‭ ‬الميليشيات‭ ‬الإيرانية‭.‬

وختمت‭ ‬مذكرة‭ ‬أن‭ ‬القوات‭ ‬الأميركية‭ ‬لا‭ ‬تسعى‭ ‬إلى‭ ‬التصعيد،‭ ‬موضحة‭ ‬أنها‭ ‬باقية‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬ضمان‭ ‬الهزيمة‭ ‬الدائمة‭ ‬لتنظيم‭ ‬داعش‭.‬

طائرة‭ ‬مسيرة

يذكر‭ ‬أن‭ ‬طائرة‭ ‬مسيرة‭ ‬كانت‭ ‬شنت‭ ‬في‭ ‬15‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬الجاري‭ ‬هجوماً‭ ‬على‭ ‬قاعدة‭ ‬التنف،‭ ‬جنوب‭ ‬شرقي‭ ‬البلاد،‭ ‬التي‭ ‬يديرها‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي،‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يوقع‭ ‬إصابات‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬رويترز‭ ‬في‭ ‬حينه‭.‬

وقبل‭ ‬يومين‭ ‬أيضا‭ ‬أسقطت‭ ‬القوات‭ ‬في‭ ‬قاعدة‭ ‬التنف‭ ‬التي‭ ‬يتمركز‭ ‬فيها‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬على‭ ‬حدود‭ ‬سوريا‭ ‬مع‭ ‬العراق‭ ‬والأردن‭ ‬طائرة‭ ‬مسيرة‭ ‬اقتربت‭ ‬من‭ ‬أجوائها،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭.‬

استنفار‭ ‬إيراني

بالتزامن‭ ‬شهدت‭ ‬مدينة‭ ‬الميادين‭ ‬بمحافظة‭ ‬دير‭ ‬الزور،‭ ‬تحركات‭ ‬لفصائل‭ ‬إيرانية‭ ‬وتحشيد‭ ‬قتالي،‭ ‬استعدادا‭ ‬لأي‭ ‬‮«‬استهداف‭ ‬محتمل‮»‬‭ ‬من‭ ‬القوات‭ ‬الأميركية‭ ‬وقوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديمقراطية‭ ‬‮«‬قسد‮»‬‭.‬

كما‭ ‬عمد‭ ‬مسلحو‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬العراقي‭ ‬الموجودون‭ ‬بمنطقة‭ ‬المزارع‭ ‬في‭ ‬بادية‭ ‬الميادين‭ ‬إلى‭ ‬التأهب‭.‬

يشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مواقع‭ ‬الميليشيات‭ ‬الإيرانية‭ ‬تتركز‭ ‬عامة،‭ ‬غرب‭ ‬نهر‭ ‬الفرات‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬دير‭ ‬الزور،‭ ‬حيث‭ ‬تحصل‭ ‬على‭ ‬الإمدادات‭ ‬من‭ ‬العراق‭ ‬عبر‭ ‬معبر‭ ‬البوكمال‭ ‬الحدودي‭.‬

ويقدر‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المراقبين‭ ‬وجود‭ ‬نحو‭ ‬15‭ ‬ألف‭ ‬مقاتل‭ ‬من‭ ‬المجموعات‭ ‬العراقية‭ ‬والأفغانية‭ ‬والباكستانية‭ ‬الموالية‭ ‬لإيران‭ ‬في‭ ‬دير‭ ‬الزور‭ ‬وحدها،‭ ‬وتحديداً‭ ‬المنطقة‭ ‬الممتدة‭ ‬بين‭ ‬مدينتي‭ ‬البوكمال‭ ‬الحدودية‭ ‬ودير‭ ‬الزور‭ ‬مروراً‭ ‬بالميادين‭.‬