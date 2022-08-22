شكرا لقرائتكم خبر عن الشباب السعودي يحسم صفقة نجم الدوري الإسباني والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - نجحت إدارة نادي الشباب السعودي برئاسة خالد البلطان، في حسم صفقة نجم الدوري الإسباني، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بقلعة الليوث خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الشباب السعودي ينهي اتفاقه مع مهاجم سيلتا فيجو

وأكدت صحيفة الرياضية أن إدارة نادي الشباب السعودي، تمكنت من الوصول إلى اتفاق نهائي مع المهاجم الإسباني سانتي مينا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي نادي سيلتا فيجو الإسباني، لتمثيل الفريق العاصمي خلال الموسم الجديد.

وأشارت الصحيفة إلى أن نادي الشباب السعودي، سيضم المهاجم الإسباني، على سبيل الإعارة مقابل 2.5 مليون يورو في الموسم.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، لمواجهة نظيره الباطن، في إطار منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، الموسم الجديد 2022-2023.

وتقام المباراة التي سوف تجمع بين فريقي الشباب والباطن، يوم الجمعة الموافق السادس والعشرين من شهر أغسطس الجاري.