بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

محمد بن مسعود - الدمام - يبدأ البث المباشر لمشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد مساء اليوم، حيث يستعد معلب أولد ترافورد، لاستضافة القمة المرتقبة بين الغريمين ليفربول ومانشستر يونايتد، في ختام مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي للمحترفين موسم 2022-2023، ويرغب الثنائي في تحقيق الانتصار الأول لهم في المسابقة والخروج من دوامة النتائج السلبية التي لحقت بالفريقين في بداية الدوري.

بث مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يوناتيد

ويقدم موقع “المناطق” خدمة البث المباشر لمشاهدة المباراة التي تجمع فريقي ليفربول ومانشستر يونايتد، التي من المتوقع أن تتسم بالمتعة والإثارة الكروية طوال أحداث المباراة، وتنطلق المواجهة بين الغريمين في ختام مباريات الجولة الثالثة، انطلاق المواجهة المرتقبة. التي سوف يستضيف فيها فريق اليونايتد غريمه القوي فريق الريدز.

موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

ويمكن لعشاق الدوري الإنجليزي مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد من خلال بث مباشر فور انطلاق صافرة البداية مساء اليوم الاثنين في تمام الـ10 مساءً بتوقيت مكة.

مانشستر والبداية الفاشلة

وفشل مانشستر يونايتد في تحقيق أي نقاط في أول جولتين من الدوري الإنجليزي، ونال الهزيمة أمام برايتون وبرينتفورد، ليكون الفريق في مهب الانتقادات وسط تدني المستوى الفني الذي يقدمه اليونايتد في بداية البطولة، ويحتل المركز الـ19 بدون أي نقاط حتى الآن.

ليفربول لوقف نزيف النقاط

ويعيش الغريم التلقيدي كبوة مشابهة لليونايتد حيث لم يتمكن من تحقيق الفوز في أول جولتين من الدوري، وخسر 4 نقاط كاملة في بداية البحث عن التتويج بالبطولة في نسختها الحالية، ويحتل الفريق المركز الـ15 في جدول الترتيب برصيد نقطتين فقط.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وليفربول

ويمكنكم متابعة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس الناقل الوحيد والحصري لمنافسات بطولة الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عبر قناة “beIN Sports 1 HD Premium”.