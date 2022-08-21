بث مباشر.. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل بالدوري الإنجليزي2022-2023

محمد بن مسعود - الدمام - تتجه أنظار عشاق متابعي كرة القدم الإنحليزية، إلى ملعب «سانت جيمس بارك»، الذي يشهد لقاء الفريقين اليوم، حيث يلتقي نادي نيوكاسل ومانشستر سيتي، اليوم الأحد الموافق 21 أغسطس الجاري، حيث يمكن مشاهد البث المباشر للمباراة عند بداية صافرة الحكم.

مشاهدة مباراة نيوكاسل ومانشستر سيتي اليوم

ويقدم موقع “المناطق” بث مباشر يمكن من خلاله مشاهدة لقاء مانشستر سيتي ونيوكاسل، في منافسات بطولة الدوري الدوري الإنجليزي مساء اليوم الأحد، على ملعب «سانت جيمس بارك»، في إطار مباريات الجولة الثالثة من عمر المسابقة.

البث المباشر لمباراة نيوكاسل ومانشستر سيتي

ويواصل موقع “المناطق” تقديم خدماته للمتابعيه، من خلال بث مباشرة لمشاهدة مباراة نيوكاسل ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2022-2023، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من البريميرليج. .

تنطلق صارفة بداية المباراة بين مانشستر سيتي ونيوكاسل في تمام الساعة الـ6:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، حيث تلعب المباراة على ملعب «سانت جيمس بارك»، معقل نيوكاسل.

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القنوات الناقلة لمباراة نيوكاسل ومانشستر سيتي

ويمكنكم متابعة مباراة نيوكسل ومانشستر سيتي عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس الناقل الوحيد والحصري لمنافسات بطولة الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عبر قناة “beIN Sports 1 HD Premium”.

ترييب مانشستر سيتي ونيوكاسل

وحقق السيتي العلامة الكاملة من لقاءين، حيث يختل المركز الثالث مؤقتًا خلف أرسنال وتوتنهام، وجاء رصيد السيتي عند 6 نقاط في المركز الثالث، وفي حال تحقيق السيتي للفوز سيحتل المركز الأول بفارق الأهداف عن أرسنال.

ويسعى نادي نيوكاسل في مواصلة نتائجه الإيجابية هذا الموسم، ونجخ في حصد 4 نقاط كاملة من أول جولتين في بطولة الدوري الإنجليزي للمحرتفين هذا الموسم، ويامل الفريق في استغلال عاملي الأرض والجمهور والخروج بنتيجة إيجابية ودخول صدارة الصدارة مبكرًا.